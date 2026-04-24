Supporters FC Den Bosch juichen voor tegenstander ADO Den Haag

Supporters van FC Den Bosch hebben vrijdagavond tijdens het duel met ADO Den Haag in de laatste speelronde van de eerste divisie gejuicht voor de tegenstander. In de 25e minuut lieten de thuissupporters van zich horen toen Sekou Sylla scoorde namens de bezoekers. Door een rekenkundige samenloop van omstandigheden heeft de Bossche club er baat bij te verliezen van ADO.

Voor de Bosschenaren was de taak voor de wedstrijd duidelijk: verliezen van ADO Den Haag bood de grootste kans op het laatste play-off-ticket . In de opstelling van de Bosschenaren was dat niet terug te zien. Er werd gestart met de sterkst beschikbare opstelling. ADO trad aan met maar liefst negen wijzigingen.

Vanaf de eerste seconde was de toon in stadion De Vliert gezet. Het publiek juichte elke keer dat ADO over de middellijn kwam en baalde als de Hagenezen misten. Ondertussen werd er met een schuin oog gekeken naar de wedstrijden Willem II - FC Dordrecht en met name sc Cambuur - Vitesse. Ondertussen redde FC Den Bosch-keeper Pepijn van de Merbel een paar keer knap en haalde Nick de Groot zelfs een bal van de lijn.

Toch was het na binnen een half uur raak voor ADO. Een schot van Sekou Sylla werd van richting veranderd en viel achter Van de Merbel binnen. Daarna zwaaide een fan met een FC Den Bosch sjaal met een vlag van ADO Den Haag. Een aantal fans op de M-Side waren hier niet van gediend en klommen het hek over. De wedstrijd werd korte tijd stilgelegd. Nadat de man stevig werd toegesproken en verwijderd door de beveiliging ging de wedstrijd verder.