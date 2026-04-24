Bus knalt tegen geparkeerde auto die huis in vliegt, bestuurder gevlucht

De chauffeur van een werkbusje heeft vrijdagavond een ravage achtergelaten bij een huis aan de Sluisstraat in Geldrop. De bus reed met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto, die vervolgens het huis in ramde. De bestuurder van de bestelbus is gevlucht.

De werkbus reed met hoge snelheid tegen de auto, die geparkeerd stond op de oprit van het huis. De auto vloog door de knal door de buiten- en binnenmuur van het huis heen. Door het raam is te zien dat er betonblokken in de woonkamer liggen. De bewoners van het huis zijn op vakantie en waren dus niet thuis toen het misging.

De werkbus kwam tot stilstand tegen een muur die tussen het huis en het naastgelegen tankstation stond. Deze muur is deels ingestort. De bestuurder van de werkbus sloeg na het ongeluk op de vlucht. De politie is naar de chauffeur op zoek.

Door de knal lekt de auto, die deels in het huis staat, benzine. Ook zit er in de wagen een lpg-tank waardoor er mogelijk ontploffingsgevaar was. De hulpdiensten, waaronder de brandweer, zijn met veel wagens op de ravage afgekomen. De omgeving werd afgezet. Een aantal huizen binnen de afzetting werden uit voorzorg ontruimd. Er moet bekeken worden hoe de auto zonder gevaar uit het huis gehaald kan worden.