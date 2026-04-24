Fortes dolblij na behalen play-offs: 'In de badkuip kan je prima slapen'

Het is FC Den Bosch gelukt om de play-offs te halen en dat willen de spelers maar al te graag vieren. Toch was het een rare wedstrijd, vonden ook Jeffry Fortes en Danny Verbeek. Al vinden zij ook wel dat het door de media groter is gemaakt dan nodig is.

"Ik denk dat de wedstrijd veel groter werd gemaakt door de media. Wij kwamen pas aan de beurt als Vitesse gewonnen zou hebben, maar het klopt dat het een gek scenario was. Eind goed al goed", concludeert verdediger Jeffry Fortes. "Je hebt met ADO Den Haag te maken met de kampioen van de Keuken Kampioen Divisie, dus zeggen dat wij bewust gingen verliezen is wel heel makkelijk", vervolgt hij. Uiteindelijk werd het 1-3 voor de bezoekers. Ook Willem II won (met 1-2 bij FC Dordrecht), waardoor het resultaat bij Vitesse niet meer uitmaakte. Al werd de wedstrijd in Leeuwarden gestaakt bij een 2-1 stand, omdat Vitesse-fans meerdere keren met vuurwerk gooiden.

"Heel kwalijk wat de media deed."

Ook Danny Verbeek sluit zich aan bij de woorden van Fortes. De 35-jarige Bosschenaar kreeg vrijdagavond een prachtig afscheid in Stadion De Vliert omdat hij na dit seizoen stopt als prof. "Ik vind het heel kwalijk wat de media deed. Uiteindelijk heb je te maken met heel veel jonge gasten. En als iedereen zegt: jullie moeten verliezen en één van die jongens maakt een fout, dan zou er gezegd zijn dat hij dat expres gedaan zou hebben." "Wij hebben dit van te voren besproken en hebben gezegd tegen elkaar: als jij kan scoren, dan ga jij scoren. Wij hebben niks laten lopen", zegt de afzwaaiende clublegende. Doelpuntenmaker Rafi Wolters bevestigt dat. "Het was wel gek dat de fans aan het juichen waren tot ADO scoorde, maar dat begrijp ik wel."

"Het gaat nog lang onrustig worden."