Bang hondje vlucht na botsing auto's in Oss

Vandaag om 05:40 • Aangepast vandaag om 05:51
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
Twee auto's botsten vrijdagavond middernacht op elkaar op de Huizenbeemdweg in Oss. Een auto belandde vervolgens op z'n zij. In die auto bevond zich een hond. Die ging er van schrik vandoor, de weilanden in.

Agenten probeerden het hondje te vangen, maar het was te bang en liet zich niet vangen. Wat later kwam het hondje alsnog wat dichterbij, maar het is onbekend of het uiteindelijk gevangen is. 

De inzittenden van de twee auto's zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel. Een bergingsbedrijf heeft de auto's meegenomen. Hoe de botsing kon plaatsvinden, wordt onderzocht. 

