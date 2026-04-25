Auto rijdt Jumbo-supermarkt binnen in Dongen, veel schade aan gevel

Een auto is zaterdagochtend door de gevel van de Jumbo gereden in Dongen. De wagen kwam met de neus in de winkel tot stilstand. Er vielen geen gewonden.

De bestuurder was enorm geschrokken na de botsing. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De brandweer kwam een kijkje nemen omdat er mogelijk instortingsgevaar bestond in het pand. Uiteindelijk is de gevel gestabiliseerd. Een takelbedrijf heeft de auto uit de gevel verwijderd.

Het gat in de gevel wordt snel gedicht door een aannemer. De winkel is vooralsnog dicht. Het is nog niet bekend of de winkel vandaag nog open zal gaan.