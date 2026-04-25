Roeken zorgen al jaren voor overlast in wijk: ‘Je wordt zwaar bekogeld’

Zit je rustig in de tuin, komt er een roek overvliegen en poept hij precies op je. Het overkwam verschillende bewoners van de Cuijkse wijk De Valuwe. Al jaren is er overlast van een roekenkolonie. Het liefst zien bewoners de roeken verdwijnen. Maar juist daar zit het probleem.

Ruqiya Mahamed woont sinds een paar maanden met veel plezier met haar twee kinderen in haar hoekwoning in Cuijk. Alleen in de tuin komt ze bijna nooit. "Mijn raam, de tegels in de tuin en ook de vuilnisbak zitten helemaal onder de vogelpoep", vertelt ze. Om die reden staan er bijvoorbeeld geen tuinmeubels buiten. Ook Herman Westerhof herkent het probleem dat volgens hem al jaren speelt. "We kunnen bijna niet meer in de tuin genieten. Je moet uitkijken of je wordt ondergescheten. Daarom zitten we onder een overkapping of zonnescherm. Normaal op een stoel zitten gaat hem niet worden, want je wordt zwaar bekogeld. Dat is niet grappig. En het zijn geen kleine poepjes, maar hele flatsen."

Auto's in de Cuijkse wijk De Valuwe worden ondergepoept door een roekenkolonie (foto: Wilco Zonneveld).

De roeken zitten in de hoge bomen die in De Valuwe te vinden zijn. Wie een blik omhoog werpt, telt in één boom al zeker twaalf nesten. Volgens Mahamed maken de vogels een enorm kabaal. "Dat begint al om half vijf ’s ochtends. Naast het krijsende geluid doet het mij ook denken aan kokhalzen. Het is om gek van te worden", beschrijft ze. Ondanks dat ze pas kort in de buurt woont, denkt ze al aan verhuizen.

Dakdekker Gerwin Broeren baalt vooral dat zijn bedrijfsbus elke keer weer wordt ondergepoept. "Als je ergens wil komen, kom je graag met een schone auto. Maar nu moet ik iedere keer dat ik weg wil mijn auto wassen." Een probleem dat ook Westerhof heeft. "De auto is mijn hobby, maar als je hem elke keer moet wassen is dat erg vervelend. Ik moet hem twee keer per week schoonmaken, omdat de vogels hun behoefte doen. Je bent er zo een halve dag mee bezig. Dat is niet leuk meer. En ook nog eens slecht voor de lak"

Wegjagen verboden Roeken zijn beschermde diersoorten die in groepen leven. Daarom mag de vogelsoort niet zonder ontheffing gedood of op gejaagd worden. De nesten van roeken zijn het hele jaar beschermd. Volgens de Vogelbescherming neemt het aantal sinds 2000 licht af. De dieren lijken op kraaien en raven, maar de snavel van de roek is puntiger en lichtkrijs van kleur. Ook heeft hij een steil voorhoofd en een kleine kop. In de lucht valt de roek op door de waaiervormige staart.

De gemeente Land van Cuijk begrijpt dat de vogels voor overlast kunnen zorgen, maar zegt ook gebonden te zijn aan regels omdat roeken een beschermde diersoort zijn. "Soms lijken regels te conflicteren met ervaren overlast. In zulke gevallen overleggen we met bevoegde instanties, maar we moeten ons houden aan wet- en regelgeving", schrijft een woordvoerder. Ook zegt de gemeente dat er in het verleden na een melding overleg is geweest met de Faunabeheereenheid van de provincie. Toen bleek het vanwege de regels niet mogelijk om in te grijpen. Broeren heeft ondertussen zelf al een maatregel getroffen. "Ik heb een vlieger opgehangen om de vogels af te schrikken. Maar het wordt tijd dat het stopt." De gemeente zegt open te staan voor onderzoek naar mogelijke maatregelen. Dat moet duidelijk maken of en welke maatregelen er genomen kunnen worden.

In deze boom bouwen de roeken hun nesten (foto: Wilco Zonneveld).