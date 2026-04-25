Eigenaresse van gedumpte vogel meldt zich, opvang gaat aangifte doen

Dierenopvang De Maashorst gaat aangifte doen tegen de vrouw die haar zebravink vrijdag in z'n kooi in Oss heeft gedumpt. De politie vond de vogel en de dierenambulance heeft het naar de opvang gebracht. "Hij kwam in theorie prima verzorgd binnen, een beetje mager, maar hij is niet mishandeld", vertelt een medewerker van de opvang.

Bij de vogelkooi met de zebravink zat een briefje waarop stond 'gratis meenemen, goed verzorgen' . Ook zat er een uitgebreide omschrijving bij over hoe je de vogel moet verzorgen.

De dierenambulance en de opvang hadden het verhaal op Facebook gedeeld. Onder de post heeft de eigenaresse van de vogel zichzelf gemeld. Ze zei dat ze haar vogel mist.

In overleg met de politie gaat de opvang aangifte doen. Het gaat ze niet om geld, maar het lijkt ze wel verstandig dat de vrouw voortaan geen huisdieren meer kan nemen.

En het vogeltje zelf? "Die blijft nog even bij ons. Over twee weken kan hij worden herplaatst. Dat kan heel snel gaan, maar dat kan ook maanden duren."