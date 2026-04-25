Felle brand verwoest kas bij dagbesteding in Eindhoven: 'Enorm vervelend'

Op het terrein van geestelijk gezondheidscentrum Landgoed De Grote Beek in Eindhoven is zaterdagavond brand uitgebroken. Een kas, die wordt gebruikt voor activiteiten en als dagbesteding is daarbij verwoest. "We zijn flink geschrokken", vertelt GGzE-woordvoerder Reginald Snijder.

De brand brak rond halfacht uit in een glazen kas, die op het terrein van het gezondheidscentrum staat. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen er dagbesteding aangeboden. In de kas worden allerlei activiteiten en evenementen georganiseerd.

"Dit is enorm vervelend", zegt Snijder. "Het is een heel mooie locatie. Het pand wordt gebruikt voor dagbesteding en daar hebben veel mensen plezier van."

De brandweer rukte met twee bluswagens en een hoogwerker uit naar de Dr. Poletlaan. Omdat er in de kas veel materialen stonden opgeslagen, duurde het blussen enige tijd. Waardoor de brand is ontstaan is niet duidelijk, maar de schade is groot. "We moeten nog even kijken wat de gevolgen zijn, maar waarschijnlijk kunnen we de kas voorlopig niet gebruiken."

Op het moment dat de brand uitbrak, was er niemand aanwezig. Voor zover de woordvoerder weet, waren er zaterdag ook geen activiteiten.