Degradatie komt steeds dichterbij voor NAC na nederlaag met 'Zlatan-goal'

NAC was zaterdagavond niet opgewassen tegen Ajax en ging in het eigen Rat Verlegh Stadion met 0-2 onderuit. De tweede goal van de Amsterdammers, gemaakt door Mika Godts, was van grote schoonheid en deed zelfs denken aan de beroemde dribbel van Zlatan Ibrahimovic. Voor NAC wachten nog drie wedstrijden om te proberen degradatie uit de Eredivisie te voorkomen.

Het Rat Verlegh Stadion was weer gevuld met ruim 20.000 toeschouwers die er een ouderwets Avondje NAC van wilden maken. Toch kwam er tijdens de eerste helft steeds minder geluid vanaf de tribunes. Dat had vooral te maken met het niveau van de ploeg van trainer Carl Hoefkens. Na een redelijk begin werd het vertoonde spel steeds minder.

Ajax speelde niet eens heel sterk, maar kwam na 20 minuten wel op voorsprong door Oscar Gloukh die aan de rechterkant alle ruimte kreeg. De tweede Ajax-goal van Mika Godts maakt kans op een nominatie voor doelpunt van het jaar dit seizoen. De Belg dribbelde de gehele Bredase defensie voorbij en tot slot ook doelman Daniel Bielica: 0-2.

NAC gaf in de tweede helft direct gas en liet zien voor een resultaat te willen gaan. Tot echt grote kansen leidde dat niet in de beginfase. Aan de andere kant was het Ajax-middenvelder Jorthy Mokio die met een kopbal NAC-doelman Bielica testte.

Ook in het laatste half uur was het NAC dat wel wilde, maar simpelweg te weinig kwaliteit had. Zelfs tegen een Ajax dat verre van in bloedvorm is, waren er vrijwel geen kansen voor de thuisploeg. En als er wel een kans was, zoals voor invaller Lewis Holtby, dan werd er slecht mee omgegaan.

Voor de NAC-supporters een teleurstellend laatste Avondje NAC dit seizoen en mogelijk zelfs de laatste voor langere tijd, aangezien de Keuken Kampioen Divisie dreigt.