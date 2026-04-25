Navigatie overslaan

NAC-trainer Hoefkens naar het ziekenhuis na nederlaag tegen Ajax

Vandaag om 00:32 • Aangepast vandaag om 00:46
NAC-trainer Carl Hoefkens (foto: Olaf Kraak, ANP).
NAC-trainer Carl Hoefkens is na afloop van het duel met Ajax uit voorzorg voor controle naar het ziekenhuis gegaan. Het gaat momenteel goed met de Belg, zo meldt de club op X.

Profielfoto van Leon Voskamp
Geschreven door
Leon Voskamp

Journalisten wachtten na afloop van de 0-2 nederlaag tegen Ajax op een reactie van Hoefkens, maar de Belgische trainer meldde zich niet bij de pers. NAC laat weten dat hij fysiek niet in staat was om voor de media te verschijnen en dat hij voor controle naar het ziekenhuis was. Het is onduidelijk waar hij precies last van had. 

onboarding visual

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Twitter X te accepteren en de inhoud te bekijken.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
