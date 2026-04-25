NAC-trainer Hoefkens naar het ziekenhuis na nederlaag tegen Ajax

NAC-trainer Carl Hoefkens is na afloop van het duel met Ajax uit voorzorg voor controle naar het ziekenhuis gegaan. Het gaat momenteel goed met de Belg, zo meldt de club op X.

Journalisten wachtten na afloop van de 0-2 nederlaag tegen Ajax op een reactie van Hoefkens, maar de Belgische trainer meldde zich niet bij de pers. NAC laat weten dat hij fysiek niet in staat was om voor de media te verschijnen en dat hij voor controle naar het ziekenhuis was. Het is onduidelijk waar hij precies last van had.