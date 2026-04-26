NAC-spelers kritisch op eigen ploeg: 'Hadden hem neer moeten trekken'

Nog drie duels heeft NAC om te proberen directe degradatie uit de Eredivisie te voorkomen. Een enorme opgave, want aan zelfvertrouwen een groot gebrek. Aanvoerder Boy Kemper beseft dat er een aanzienlijke kans is dat NAC naar de Keuken Kampioen Divisie gaat. "Maar opgeven doe ik pas als het definitief is."

Naast teleurstelling overheerste er frustratie bij Kemper. "Ik kreeg de statistiek door dat we 21 schietpogingen hadden, waarvan er 3 op goal waren. 18 keer ging de bal dus over en naast, dat is echt veel te veel. Het is een punt waar we al het hele seizoen aan moeten werken."

FC Utrecht uit, SC Heerenveen thuis en AZ uit. NAC heeft een zwaar programma de laatste drie wedstrijden en is afhankelijk van concurrenten FC Volendam en Excelsior, die beiden drie punten meer hebben. "Ik heb er nog wel vertrouwen in, anders kan ik net zo goed niet het veld opstappen", zei hij zaterdagavond na de 0-2 nederlaag tegen Ajax.

Ook over de defensie, waar hij zelf deel van uitmaakt, is hij ontevreden. "Het klinkt misschien raar, maar wij weten dat we tegen iedereen punten kunnen pakken. Maar als je dan ziet hoe makkelijk we tegen Ajax de goals weggeven. Die goal van Mika Godts, hij passeert vijf of zes man. Hij is goed in kleine ruimtes, maar we hadden hem neer moeten trekken buiten het zestienmetergebied. En niet met z'n allen alleen maar kijken."

De Eindhovense middenvelder Mohamed Nassoh was bij vlagen een lichtpuntje in de ploeg. Hij is kritisch op de ploeg als geheel. "Ik stop er veel energie in, maar dat moet wel van iedereen komen."

Nassoh weet de vinger op de zere plek te leggen. "Bij vlagen hebben we gedomineerd tegen Ajax, maar dan komen we bij het stukje waar we vaker tegenaan lopen. We scoren te weinig en geven de goals te makkelijk weg. We moeten echt scherper zijn, dit is zo frustrerend."

De Eindhovenaar wil nog niet de handdoek in de ring gooien. "Het is zeker nog niet afgelopen, er zijn nog drie wedstrijden te spelen. Het zal wel knap lastig worden. Iedereen in onze selectie weet wat er verkeerd gaat en wat er beter moet. Er is bij ons veel teleurstelling."