Man (20) zonder reden tegen de grond geslagen, politie deelt foto van dader

De politie is op zoek naar een man die tijdens carnaval een 20-jarige man met één snoeiharde klap tegen de grond sloeg bij café 't Lempke in Eindhoven. Dit gebeurde 17 februari rond halfvier 's nachts. "Zonder reden, lijkt het", meldt de politie zondagochtend op Instagram.

De vrouw die bij de agressieveling was, probeerde hem nog tegen te houden. Op beelden is te zien dat zij de man aan de arm trekt vlak voordat hij de klap uitdeelt. De politie wil haar horen als getuige.

Het stel vertrekt na de mishandeling alsof er niets gebeurd is. het slachtoffer ligt dan bewusteloos op de grond. Zonder zich om hem te bekommeren, lopen de twee weg richting café Tante Toos.

Gezien de snelheid, kracht en het gemak waarmee de man het slachtoffer knock-out sloeg, vermoedt de politie dat hij een vechtsporter is. "Hij kon weten dat de kans groot was dat het slachtoffer knock-out zou gaan en op de stenen zou vallen. Dit risico heeft hij voor lief genomen."

Volgens de politie heeft het slachtoffer 'geluk gehad dat de schade wonderwel beperkt bleef tot een gescheurde lip'. Hij kan zich echter niet meer herinneren wat er vlak voor en na de klap precies gebeurd is.