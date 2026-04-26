Met de bus of de trein tijdens Koningsdag? Hier moet je op letten
Beste reiziger, opgelet: ga je met Koningsnacht of -dag met het openbaar vervoer de stad in (of juist uit)? Goed nieuws: meerdere vervoersbedrijven zetten extra materieel in vandaag en morgen - ook als je het feestje buiten de provincie viert.
Wie met de trein gaat, heeft allereerst wat belangrijke zaken om rekening te houden. Er gelden andere regels dan op een normale reisdag. Zo mag je op Koningsdag geen fiets meenemen in de trein.
Bovendien geldt van zondag zeven uur ’s avonds tot en met dinsdagochtend zeven uur een alcoholverbod. Je mag dan geen alcohol meenemen in de trein of naar het station. Op het station wordt dan ook geen alcohol verkocht.
In veel station zijn de kluisjes gesloten. In Breda geldt dat kluizenverbod op dezelfde tijden als het alcoholverbod.
Verder rijden de treinen volgens een andere dienstregeling. De NS maakte eerder deze maand de zogeheten Oranjedienstregeling bekend, met op sommige trajecten meer en langere treinen. De NS raadt aan om de website in de gaten te houden.
Bussen
Busvervoerder Arriva zegt zondag en maandag op veel plekken extra bussen in te zetten. Zo rijden er extra nachtbussen naar Etten-Leur, Zundert en Oosterhout. Ook rijden er maandag meer bussen van en naar Eindhoven, Breda en Den Bosch. De precieze dienstregeling is te vinden op de website van Arriva.
Mede-vervoerder Hermes (Bravo) meldt dat er in Zuidoost-Brabant meerdere omleidingen gelden en diverse haltes vervallen, vooral in Eindhoven. Ook Hermes raadt aan de dienstregeling op de website te raadplegen.
Buiten de provincie
Zoek je het vermaak als Brabanders buiten de provincie? Dan heeft de NS goed nieuws. Er rijden tijdens koningsnacht meer treinen rond Utrecht, Amsterdam en Den Haag - ook naar Brabant.
Wel worden in een aantal drukke Randstadsteden extra maatregelen genomen. Zo zijn de stations Amsterdam RAI en Amsterdam Science Park op Koningsdag de hele dag afgesloten.
