Met de bus of de trein tijdens Koningsdag? Hier moet je op letten

Beste reiziger, opgelet: ga je met Koningsnacht of -dag met het openbaar vervoer de stad in (of juist uit)? Goed nieuws: meerdere vervoersbedrijven zetten extra materieel in vandaag en morgen - ook als je het feestje buiten de provincie viert.

Wie met de trein gaat, heeft allereerst wat belangrijke zaken om rekening te houden. Er gelden andere regels dan op een normale reisdag. Zo mag je op Koningsdag geen fiets meenemen in de trein.

Bovendien geldt van zondag zeven uur ’s avonds tot en met dinsdagochtend zeven uur een alcoholverbod. Je mag dan geen alcohol meenemen in de trein of naar het station. Op het station wordt dan ook geen alcohol verkocht.

In veel station zijn de kluisjes gesloten. In Breda geldt dat kluizenverbod op dezelfde tijden als het alcoholverbod.