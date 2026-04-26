Auto crasht tegen gevel na politieachtervolging en botsing

Een auto is zaterdagavond gecrasht na een politieachtervolging, tegen de gevel van een gebouw aan de Zuid-Oostsingel in Bergen op Zoom. De politie vermoedt dat de bestuurder, een 28-jarige man uit Litouwen, onder invloed was van drank of drugs.

De automobilist viel de agenten op omdat hij zonder verlichting reed. Ze gaven de man een stopteken, maar hij reed door. De agenten zetten daarop de achtervolging in. Ze probeerden onder meer via zwaailichten en lichtseinen zijn aandacht te trekken. Maar de bestuurder leek vooral aandacht te hebben voor zijn telefoon.

De achtervolging eindigde aan de Zuid-Oostsingel in Bergen op Zoom. Daar reed de bestuurder door rood en botste hij met zijn auto frontaal op een ander voertuig. Daarin zaten vier mensen.

Tegen een steiger

De auto van de Litouwer werd gelanceerd richting een steiger bij een gebouw. Het andere voertuig draaide meerdere keren in de rondte.

Alle inzittenden zijn naar een ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Niemand was ernstig gewond.

De auto van de Litouwer is in beslag genomen voor onderzoek.