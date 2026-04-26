Hardrijdster is rijbewijs kwijt na controle bij legerplaats Oirschot

Vandaag om 12:22 • Aangepast vandaag om 12:57
Foto: Instagram marechaussee Brabant-Oost.
Een hardrijdende automobiliste moest vrijdag haar rijbewijs meteen inleveren bij de marechaussee op de Eindhovensedijk in Oirschot. Die betrapte haar terwijl ze met een snelheid van 142 kilometer per uur over de weg reed waar 80 kilometer per uur het maximum is. Dat maakte de marechaussee zondag bekend. 

De marechaussee liet de vrouw bij legerplaats Oirschot stoppen. De verkeersofficier zal bepalen hoe lang de vrouw haar rijbewijs kwijt zal zijn. 

De marechaussee voert geregeld controles uit op en rond militaire locaties en kazernes vanwege de militaire politietaak.

