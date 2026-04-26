Meerdere slachtoffers bij ernstig ongeluk op A16, onder meer twee kinderen

Op de A16 bij Breda is zondagmiddag een zwaar ongeluk gebeurd. Twee auto's zijn op elkaar gebotst. Daarbij zijn meerdere mensen gewond geraakt, waaronder twee kinderen.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor vier 's middags bij knooppunt Princeville. Meerdere ambulances zijn naar de plek van het ongeluk toe gekomen. Ook is een traumahelikopter op de snelweg geland.

In een van de auto's zaten volgens de politie twee volwassenen en twee kinderen. Die worden door artsen van de traumahelikopter behandeld. Een vrouw die in de andere auto zat is ongedeerd.

In de richting van de Belgische grens zijn drie rijstroken dicht. Slechts een rijstrook is nog open, waardoor automobilisten een halfuur vertraging hebben.