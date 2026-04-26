Oldtimerliefhebbers komen alvast in de stemming voor Koningsdag

Wie zondagmiddag in de omgeving van Oudenbosch was, kan ze zomaar gezien hebben: oldtimers. Bijna vijftig stuks deden mee aan een toertocht door West-Brabant. Sommigen hadden groots uitgepakt en hun wagen helemaal versierd met allerlei oranje versiersels. Het thema was namelijk Koningsdag.

De liefhebbers verzamelen zondag bij een terrein bij een autogarage. De rit is bedoeld voor Mini’s, maar ook andere soorten oldtimers zijn welkom. Ze staan netjes naast elkaar opgesteld in rijen. De liefhebbers kletsen wat met elkaar, kijken samen onder de motorkap en bereiden zich voor op de 85 kilometer lange rit. Cornel de Jong doet ook mee. Vlak voor vertrek bevestigt hij nog snel het rallyschild op de voorkant van zijn Mini. “Het is allemaal een beetje klooien bij kleine auto’s, maar het zijn charmante auto’s met karakter. Hoe minder jong je wordt, hoe meer het oude spul begint te trekken”, zegt hij.

Iets verder staat Ellen Hack met haar auto. Zij spant de kroon. Letterlijk. Op het dak staat namelijk een onwijs grote kroon. Ze kwam die tegen op Facebook en kocht hem. Toch bleek het nog niet zo makkelijk om die kroon op de auto te krijgen. “We hadden zuignappen, maar die bleven niet zitten omdat de auto rond is. Dus toen hebben we oranje spanbanden gezocht en de kroon op die manier vastgezet. Gelukkig heb ik een hele handige man die overal een oplossing voor weet”, zegt ze lachend.

Deze oldtimer was speciaal voor deze rit voorzien van een grote kroon (foto: Wilco Zonneveld).

Die kroon sluit goed aan bij het thema Koningsdag. Dat de nationale feestdag eigenlijk pas maandag is, doet er bij de oldtimerbezitters niet toe. “Vandaag is het net zo mooi genieten met dit weer als morgen. En anders rijden we morgen nog een rondje”, vertelt Renate Hack, die voor de gelegenheid bij haar hond Bella een oranje sjaal heeft omgedaan. Voor Lotte Wijnen komt het goed uit dat Koningsdag zondag al een beetje gevierd wordt. Ze gaat maandag met haar gezin naar België en pakt daarom groot uit met haar Mini. “Als je met allemaal Mini’s bij elkaar bent moet je er iets speciaals van maken. We hebben een berenparty achterin met de beertjes van Mr. Bean. Zij zijn ook goed uitgedost om er samen een feestje van te maken.”

De route is 85 kilometer en gaat dwars door het westen van onze provincie (foto: Wilco Zonneveld).

