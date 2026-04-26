Michiel geeft iPhone weg aan gouden tipgever na inbraak in telefoonwinkel

Ondernemer Michiel Maas is een klopjacht begonnen op een dief die probeerde in te breken bij zijn telefoonwinkel in het centrum van Veghel. De dader kwam niet binnen, maar veroorzaakte wel flinke schade. Om hem op te sporen, looft Michiel een opvallende beloning uit: degene met de gouden tip krijgt een iPhone ter waarde van bijna duizend euro. “We moeten het denk ik hebben van iemand die een bekende verklikt”, zegt Michiel.

Hoewel de dader er niet in slaagde om binnen te komen, richtte hij wel flinke schade aan. “De straat was bedekt met glas en de hele winkel lag vol”, vertelt Michiel. “Voor de deur lag nog de steen waarmee de ruit was ingegooid. Hij is echt lomp te werk gegaan, maar we hebben sterk bewapend glas en het is hem daardoor niet gelukt om binnen te komen.”

De inbreker probeerde de winkel in de nacht van maandag op dinsdag binnen te dringen. Michiel kreeg rond half vijf ’s nachts een telefoontje nadat buurtbewoners wakker waren geworden van het lawaai. “Zij hebben de politie gebeld en uit het raam geroepen om hem af te schrikken”, vertelt de eigenaar van de winkel.

De schade schat hij op zo’n vijf tot zesduizend euro. En dat terwijl er niets te halen viel bij de telefoonwinkel, want alle toestellen liggen volgens de eigenaar ’s nachts veilig in een kluis. “Ik baal ervan. Zo’n droeftoeter die probeert binnen te komen, terwijl wij zorgen dat er niks valt te halen.”

De dader is vastgelegd op camerabeelden. Hij heeft een fors postuur en is ongeveer 1,80 meter lang. Hij droeg donkere kleding, een pet en capuchon en zwarte schoenen met een witte zool. Aan zijn fiets hing een wit plastic tasje.

De beloning voor de gouden tip is een iPhone 17 ter waarde van 969 euro. Michiel hoopt dat hij met die actie de aandacht trekt en iemand de dader herkent of informatie heeft. “Dat ze de schade mooi op hem of haar verhalen en dat 'ie ermee kapt", zegt hij fel. "Want hiermee worden ontzettend veel mensen belast. Niet alleen wij, maar ook de verzekering en politie. Met zo’n onbenullige actie, waar je niet eens wat mee bereikt.”

Hoewel de politie nog bezig is met het onderzoek, heeft Michiel zijn hoop gevestigd op hulp van buitenaf. “De politie doet echt zijn best, maar ik ben bang dat ze dit niet opgelost krijgen. Er zijn geen vingerafdrukken en zij tasten ook nog in het duister”, zegt Michiel. “Dus we moeten het eerder hebben van iemand die een bekende verklikt.”

Er komen veel reacties binnen, maar tot nu toe blijven echte tips uit. “Dus ik ben aan het wachten tot iemand met een goede tip de telefoon pakt en contact opneemt", besluit Michiel.