Politieachtervolging eindigt in botsing tegen gebouw, bestuurder opgepakt
Vandaag om 22:33 • Aangepast vandaag om 22:45
Een automobilist is zondagavond na een achtervolging met de politie tot stilstand gekomen tegen een bedrijfspand aan de Eerdsebaan in Veghel. De bestuurder is aangehouden. Er is zover bekend niemand gewond geraakt.
De achtervolging en botsing tegen het gebouw vonden rond tien uur 's avonds plaats. De politie heeft de omgeving afgezet voor verder onderzoek.
Het is nog niet duidelijk waarom de bestuurder in eerste instantie werd achtervolgd. De politie kan er zondagavond nog niets over zeggen.
