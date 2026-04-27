Auto's crashen vlak bij elkaar, bestuurders hadden koningsnacht gevierd

Twee auto's zijn zondagnacht gecrasht op een paar kilometer van elkaar, de een op de A65 bij Berkel-Enschot en de ander op de N65 bij Udenhout. De bestuurders hadden te veel gedronken.

Het ongeluk op de A65 gebeurde rond drie uur 's nachts. De bestuurster van die auto verloor de macht over het stuur, botste met haar auto tegen een betonnen muur langs de snelweg en ramde een lantaarnpaal. De auto eindigde uiteindelijk ondersteboven op de weg.

De vrouw bleek koningsnacht gevierd te hebben. Ze raakte bij de crash gewond en is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Terwijl agenten bezig waren met de afhandeling van dit ongeluk ging het een paar kilometer verderop ook mis. Daar was een bestuurder met zijn auto van de weg geraakt en frontaal op een boom in de middenberm gebotst. Die auto eindigde op z'n kant.

De jongeman werd nagekeken door ambulancepersoneel en daarna meegenomen voor het doen van een alcoholtest in het politiebureau. Ter plekke blies hij al een veel te hoog promillage. De auto is door een berger meegenomen.