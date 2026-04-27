Voorbijfietsende jongens ontdekken brand in bos in Helmond

In de bossen aan de Bakelsedijk in Helmond is rond kwart over elf zondagavond brand ontdekt. Twee jongens die over het fietspad fietsten, belden meteen de brandweer.

De brandweer had moeite met de brandweerauto's bij de brand in het bos te komen. Paaltjes die het pad voor het verkeer afsluiten, konden niet gemakkelijk worden weggehaald.

Daarop gingen een paar brandweermannen lopend het bos in om het vuur te bestrijden. De brand was nog maar enkele meters uitgebreid en snel onder controle. Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht.