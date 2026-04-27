Man met steekwonden gevonden, onderzoek naar verband met gewonde man in bus

Op de Dr. Joop den Uylstraat in Eindhoven is zondagavond een man gestoken in zijn rug en arm. Vermoedelijk ging daar een ruzie aan vooraf. De politie doet sporenonderzoek en zette de omgeving ruim af.

Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Eerder op de avond was in een bus bij Eindhoven Centraal ook al iemand gevonden met steekwonden. De politie onderzoekt of dit verband houdt met de steekpartij op de Dr. Joop den Uylstraat.

Ook aan de Barrierweg in Eindhoven zou een man gestoken zijn. Agenten fouilleerden meerdere mensen. Voor zover bekend zou niemand zijn aangehouden. Ook dit slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.