En alwéér is Lou Lou ongevraagd geknipt: ‘Blijf van munnen ezel af!’

Paulien Leemans uit Oss kan er niet over uit: opnieuw heeft een onbekende de pony van langharige ezel Lou Lou in haar dierenweide ongevraagd geknipt, net als drie jaar geleden. “Ik ben me een partij pissig, blijf van munnen ezel af!”, zo is dan ook haar reactie.

Leemans is al dertig jaar beheerder van de dierenweide in Ussen en daar staan ook al enkele jaren twee ezels. Eén daarvan is een Franse Poitou-ezel en die worden gekenmerkt door lang haar tot over de ogen, net als bijvoorbeeld een Schotse Hooglander.

'Natuurlijke bescherming'

Drie jaar geleden had een onbekende al eens de pony van de ezel ongevraagd bijgeknipt. En nu is het dus weer gebeurd. Paulien Leemans snapt er helemaal niets van: “Ik was een paar dagen in Amsterdam, dus het moet gisteren of vandaag (zondag, red) zijn gebeurd. En niemand in de buurt heeft er iets van gezien”, zegt ze tegen DTV. Volgens Leemans heeft de ezel het lange haar niet voor niets: “Het is een natuurlijke bescherming voor de ogen, om de vliegen weg te houden. En dan gaat iemand net voor de zomer dat haar wegknippen!”



Over de kwaliteit van de knipbeurt is de beheerder ook niet echt te spreken: “Het ziet er echt niet uit, het is helemaal 'misknipt'. Als het nou door een hondentrimster was gedaan, dan was het misschien nog wat.” Ze zegt het met een lach, maar het incident zit haar merkbaar hoog. “Ik ben gewoon altijd aanwezig hier en iedereen in de buurt kent me. Spreek me dan gewoon aan als je ergens mee zit. Maar ga niet zoiets doen.”

Rustige oude dag

Ezel Lou Lou lijkt verder niet echt aangedaan. “Hij is al erg oud en is af en toe wat kreupel. We houden hem goed in de gaten samen met de dierenarts. Hij is in ieder geval nog niet zo ver dat we hem moeten laten inslapen”, zegt Leemans. “Hij ziet ook wat minder. Misschien hebben ze daarom het haar weggeknipt. Maar dat is dus echt niet de bedoeling”, zegt ze er voor de zekerheid nog maar een keer bij.



Intussen blijft het mysterie bestaan over wie er verantwoordelijk is voor de ongevraagde knipbeurten. Paulien Leemans kan alleen maar hopen dat Lou Lou verder ongestoord van zijn oude dag kan genieten.