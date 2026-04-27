'Koning en koningin' al vroeg op de vrijmarkt in Eindhovens Stadswandelpark

Louis en Henny staan al om half zeven vanochtend in het Stadswandelpark in Eindhoven. Prachtig verkleed als koning en koningin. Ze mogen niet klagen over de verkoop tot nu toe. “Ons pronkstuk? De Delfts blauwe borden uit de tijd dat we in Engeland zaten op vlucht voor de nazi’s”, grapt Louis, die zich plechtig voorstelt als Alex.

Op de vraag of de kosten van het koninklijk huis te hoog zijn, antwoord ‘koning’ Louis: “Valt wel mee. Wij staan hier voor niks.” Hij hoorde dat de koning vannacht in een hotel heeft geslapen. “Nou, wij niet hoor. Wij hebben gewoon thuis geslapen.”

Het Stadswandelpark ligt om negen uur al aardig vol met kleedjes. Toch arriveren er nog veel mensen met karren vol met handelswaar.

Voor het goede doel

Ook de Italiaanse Emma en Advika uit India stonden al vroeg in het Eindhovense Stadswandelpark. Zij verkopen vandaag polaroids. De opbrengt daarvan gaat naar het goede doel. Emma legt in perfect Nederlands uit dat een foto 3,50 euro kost en dat ze diverse attributen hebben waarmee je op de foto kunt.



Voor Advika is Nederlands spreken nog wat lastiger. Ze verblijft een maand in Duitsland en hoorde twee dagen geleden pas van het fenomeen Koningsdag. “I like it very much, but I hope it becomes warmer. It’s quite cold”, zegt ze met een deken om haar schouders geslagen. Ze stonden om half zes al op de vrijmarkt in het park.

