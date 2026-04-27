NS: vroege vogels al op pad, drukte in trein later verwacht
Vandaag om 09:56 • Aangepast vandaag om 10:52
De eerste bezoekers van koningsdagevenementen in het land zijn met de trein onderweg, ziet de NS. De reizigersstroom komt volgens de vervoerder rustig op gang.
"De vroege vogels zijn nu op pad, maar de grote stroom verwachten we aan het einde van de ochtend en begin van de middag", laat een NS-woordvoerder weten aan het ANP. De NS rijdt maandag met een zogeheten Oranjedienstregeling, waarbij op een aantal trajecten meer en langere treinen rijden.
