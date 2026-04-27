Aldi-supermarkt Tilburg ontruimd na brand, handscanner valt in papierpers

In de Aldi-supermarkt aan het Verdiplein in Tilburg-Noord heeft maandagochtend brand gewoed. In het magazijn was een handscanner in een papierpers gevallen. Die pers drukte vervolgens de handscanner kapot.

Door de brand ontstond in het magazijn en in de winkel veel rook. Daarop werd de winkel ontruimd. Een grote ventilator werd met spoed vanuit Breda naar Tilburg gebracht om de rook uit de winkel te krijgen.

Of de winkel vandaag nog open kan, is volgens een 112-correspondent maar de vraag. De schade moet eerst bekeken worden.