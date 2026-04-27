Aldi-supermarkt Tilburg ontruimd na brand, handscanner valt in papierpers

Vandaag om 10:40 • Aangepast vandaag om 10:55
Vanwege de brand werd de Aldi-supermarkt in Tilburg gesloten (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
In de Aldi-supermarkt aan het Verdiplein in Tilburg-Noord heeft maandagochtend brand gewoed. In het magazijn was een handscanner in een papierpers gevallen. Die pers drukte vervolgens de handscanner kapot.

Door de brand ontstond in het magazijn en in de winkel veel rook. Daarop werd de winkel ontruimd. Een grote ventilator werd met spoed vanuit Breda naar Tilburg gebracht om de rook uit de winkel te krijgen.

Of de winkel vandaag nog open kan, is volgens een 112-correspondent maar de vraag. De schade moet eerst bekeken worden.

  • Vanwege de brand kwamen de brandweer en de politie naar de Aldi-supermarkt in Tilburg (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
  • De brand ontstond in de papierpers in het magazijn van de Aldi-supermarkt in Tilburg (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

