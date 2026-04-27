Met stempelpost in Dokkum: oranjefan Johan Vlemmix wil koning verrassen
Vandaag om 10:37 • Aangepast vandaag om 11:33
Johan Vlemmix uit Hoeven is misschien wel de grootste Brabantse liefhebber van het Koningshuis. Daarom stond hij vanochtend al vroeg in het Friese Dokkum, waar de koninklijke familie straks aankomt om de verjaardag van Willem-Alexander te vieren. "Ik ga hier de koning een cadeau overhandigen", laat hij weten.
Vlemmix staat hiervoor in een stempelpost op de route die de koninklijke familie aflegt. Dokkum is namelijk één van de elf steden van de Elfstedentocht, het schaatsevenement waaraan hij in 1986 zelf deelnam. In datzelfde jaar schaatste ook Willem-Alexander mee. Dit deed hij onder de schuilnaam 'W.A. van Buren'.
