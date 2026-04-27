Dit is waarom de A58 bij Tilburg maandenlang op de schop gaat

Rijkswaterstaat werkt van vrijdag 1 mei tot 7 september aan de verbreding van de afrit Tilburg-Reeshof van de A58. Tegelijkertijd pakt de gemeente Tilburg de N260 aan. Weggebruikers krijgen het advies tijdens deze periode rekening te houden met afsluitingen en periodes waarin minder rijstroken beschikbaar zijn. De extra reistijd bedraagt maximaal tien minuten.

Om de veiligheid en de doorstroming bij Tilburg te verbeteren, wordt een extra rijstrook linksaf gemaakt bij de aansluiting van de A58 op de N260. Tegelijkertijd renoveert de gemeente Tilburg de verkeerslichten en worden kabels verlegd.

De werkzaamheden beginnen vrijdag om negen uur 's avonds. De werkzaamheden vinden plaats in verschillende fases. Enkele keren wordt de afrit Tilburg-Reeshof (12) dan volledig afgesloten. Tussendoor zijn er langere periodes met smallere of minder rijstroken.

De afrit Tilburg-Reeshof op de A58 van Breda richting het oosten is dicht tussen vrijdagavond 1 mei en maandagochtend 4 mei en tussen maandag 31 augustus en maandag 7 september.

De afrit Tilburg-Reeshof op de A58 van het oosten richting Breda is dicht op zaterdag 5 september.

De N260 van Tilburg richting de Belgische grens is dicht tussen donderdag 3 en maandag 7 september.

Vanwege de werkzaamheden worden omleidingsroutes ingesteld. Het verkeer krijgt het advies de gele borden te volgen. Het verkeer wordt onder meer via de aansluiting Tilburg-Centrum-West en de Bredaseweg omgeleid.

Waarom duurt dit werk vijf maanden lang?

Het werk neemt flinke tijd in beslag omdat de grond voor de verbreding tussendoor moet inklinken (rusten). "Hierdoor lijkt het soms alsof er niet wordt gewerkt, maar dit is een noodzakelijk onderdeel van het proces", benadrukt Rijkswaterstaat.

De gemeente Tilburg gebruikt deze tijd om de verkeerslichten bij de afrit aan de N260 aan te pakken. "Zo heeft de weggebruiker maar één periode te maken met hinder."