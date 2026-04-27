Navigatie overslaan

Uitverkocht 538 Koningsdag: eerste feestvierders arriveren in Breda

Vandaag om 11:06 • Aangepast vandaag om 12:02
Eerste bezoekers van 538 Koningsdag (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).
Eerste bezoekers van 538 Koningsdag (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).

De eerste bezoekers van 538 Koningsdag zijn aangekomen bij het evenemententerrein op het Chasséveld in Breda. Daar zal om 12 uur het feest losbarsten met onder andere de uit Vught afkomstige FLEMMING, René Schuurmans, Ronnie Flex & the Fam en Russo. Het festival is volledig uitverkocht, meldt de radiozender op Instagram. 

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

Het evenement is al sinds 2014 een vaste waarde op Koningsdag in Breda en trekt duizenden oranjefans uit de stad en ver daarbuiten. Vorig jaar bezochten ongeveer 40.000 bezoekers het evenement. 

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.