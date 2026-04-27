Uitverkocht 538 Koningsdag: eerste feestvierders arriveren in Breda
Vandaag om 11:06 • Aangepast vandaag om 12:02
De eerste bezoekers van 538 Koningsdag zijn aangekomen bij het evenemententerrein op het Chasséveld in Breda. Daar zal om 12 uur het feest losbarsten met onder andere de uit Vught afkomstige FLEMMING, René Schuurmans, Ronnie Flex & the Fam en Russo. Het festival is volledig uitverkocht, meldt de radiozender op Instagram.
Het evenement is al sinds 2014 een vaste waarde op Koningsdag in Breda en trekt duizenden oranjefans uit de stad en ver daarbuiten. Vorig jaar bezochten ongeveer 40.000 bezoekers het evenement.
