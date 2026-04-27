Vrijmarkt in Stadspark Valkenberg in volle gang: 'Heerlijke zonnige start'

Het begon rustig, maar inmiddels is het een stuk drukker in Stadspark Valkenberg in Breda. Een groot aantal kinderen verkoopt daar vanaf 11.00 uur spullen op de kindervrijmarkt.

Stadspark Valkenberg in Breda heeft een duidelijke link met de koninklijke familie. Het park was eeuwenlang de hoftuin van het Kasteel van Breda, eigendom van de familie Nassau. Willem van Oranje, stamvader van het Nederlandse koningshuis, woonde er zelfs zo'n 23 jaar lang. Het vormde destijds het centrum van de macht van de Nassaus in de Nederlanden. Het Nassau‑Baroniemonument in het park herinnert aan deze geschiedenis.