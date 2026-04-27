Willem-Alexander van chocolade: hoeveel weegt het hoofd van de koning?

De winnaar van de actie wordt volgende week bekendgemaakt door Huize Geers. "De winnaar krijgt een tegoedbon voor tien bollen ijs", zegt Hein Geers.



"Het idee voor een chocoladeversie van het hoofd van koning Willem-Alexander ontstond al in 2017", vertelt Geers. "De koning werd toen 50 jaar en vierde dat in Tilburg." De mal voor het chocoladekunstwerk dateert dan ook uit die tijd, toen Willem-Alexander nog geen baard had.



Het maken van zo'n mal gaat dan ook niet over één nacht ijs. "Het is een proces van een paar weken, maar dan heb je ook wat", zegt de chocolatier. "Het eerste wat we doen is het gezicht met klei namaken. Dan gaat er een rubberen vorm omheen en daarna maken we daar een steunmal op. Pas dan is de vorm in principe compleet. Als de mal helemaal gereinigd is, gaan we die vullen met chocolade."



Heeft Willem-Alexander een fijn hoofd om na te maken met chocolade? Hein vindt van wel. "Hij heeft geen raar kapsel of hoedjes, dus het is een vrij mooi gezicht om het met chocolade te kunnen maken."

Hier lees je alle verhalen over Koningsdag in Brabant.