Grote personeelstekorten op komst in Zuidoost-Brabant door vergrijzing
Werkgevers in de regio Zuidoost-Brabant verwachten de komende jaren steeds vaker personeelstekorten door vergrijzing. Bijna vier op de tien werkgevers denkt dat er binnen vijf jaar medewerkers met pensioen gaan.
Dat blijkt volgens Studio040 uit onderzoek van het UWV. Vooral in de industrie, overheid en bouw wordt de uitstroom van oudere werknemers als probleem gezien. In deze sectoren is het aandeel 60-plussers relatief hoog.
In Zuidoost-Brabant is ongeveer 10 procent van de werknemers 60 jaar of ouder, gelijk aan het landelijk gemiddelde.
Moeilijk te vervangen
Werkgevers die problemen verwachten, noemen vooral de krapte op de arbeidsmarkt als knelpunt. 95 procent geeft aan dat het lastig is om vertrekkend personeel te vervangen.
Ook maken werkgevers zich zorgen over het verlies van ervaring en kennis wanneer medewerkers met pensioen gaan. Daarnaast verdwijnt vaak ook de begeleidende rol van oudere werknemers.
Industrie en overheid geraakt
In de industrie in de regio werken ruim 50.000 mensen, waarvan 11 procent 60 jaar of ouder is. Door een tekort aan nieuw technisch geschoold personeel dreigt hier een structureel tekort.
Ook in de bouw speelt dit probleem. Daar is eveneens 11 procent van de werknemers 60-plus. Werkgevers geven aan dat er te weinig jonge instroom is om dit op te vangen. Bij de overheid is 15 procent van het personeel 60 jaar of ouder. Daar wordt vooral het verlies van kennis en ervaring als risico gezien.
Oplossingen
Het UWV adviseert werkgevers om oudere werknemers in te zetten als begeleiders van jongere collega’s, zodat kennis behouden blijft. Ook zouden bedrijven vaker mensen kunnen aannemen die nog moeten worden opgeleid via een leerwerktraject.
Daarnaast wordt werkgevers geadviseerd om eerder in gesprek te gaan met oudere werknemers over langer doorwerken.