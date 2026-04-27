Grote personeelstekorten op komst in Zuidoost-Brabant door vergrijzing

Werkgevers in de regio Zuidoost-Brabant verwachten de komende jaren steeds vaker personeelstekorten door vergrijzing. Bijna vier op de tien werkgevers denkt dat er binnen vijf jaar medewerkers met pensioen gaan.

Dat blijkt volgens Studio040 uit onderzoek van het UWV. Vooral in de industrie, overheid en bouw wordt de uitstroom van oudere werknemers als probleem gezien. In deze sectoren is het aandeel 60-plussers relatief hoog.

In Zuidoost-Brabant is ongeveer 10 procent van de werknemers 60 jaar of ouder, gelijk aan het landelijk gemiddelde.

Moeilijk te vervangen

Werkgevers die problemen verwachten, noemen vooral de krapte op de arbeidsmarkt als knelpunt. 95 procent geeft aan dat het lastig is om vertrekkend personeel te vervangen.