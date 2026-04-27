Goed zaken doen op de Brabantse vrijmarkten: 'Al een aantal keer bijgevuld'

Geld moet rollen, en zeker tijdens Koningsdag! De vele vrijmarkten in Brabant zijn daar het bewijs van. Van speelgoed en kleding tot aan muzikaal talent of oud-Hollandse spelletjes, ook dit jaar wordt daarvoor weer massaal de portemonnee getrokken.

Claire Praag verkoopt decoratieborden op de vrijmarkt in Vught. "Het loopt lekker, ik heb al verschillende keren moeten bijvullen." De borden met daarop damesgezichten maakt ze helemaal zelf. "Voor tien euro krijg je een prachtig decoupagebord. Geen geld toch?" Ze heeft bovendien te maken met flinke concurrentie: in Vught zijn er alleen al 234 verhuurde kramen, en de gratis kleedjes zijn daar nog niet eens bij opgeteld.

In het Stadswandelpark in Eindhoven verkoopt Frank Black de inboedel van zijn buurman. "Die is tachtig jaar en gaat verhuizen", vertelt hij. Tussen de verkoop van onder andere lp's, servies en sieraden door treedt hij ook op. Vorig jaar stond hij ook op de vrijmarkt. "Toen heb ik wel vijftien optredens overgehouden aan de vrijmarkt."

Ook Tom (9) maakt indruk met muziek. Hij zit met zijn drumstel op de hoek van de Dorpsstraat en Marktveld in Vught. Voor 2 euro mag je 2 minuten drummen. "Ik heb al veel geld verdiend", zegt hij. Voor het drumstel ligt dan ook een goed gevulde trompetkoffer. "Ik speel ook trompet en in de band van mijn vader speel ik trombone."