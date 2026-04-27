Willy en René pareren kritiek op PSV: Ibiza-trip geen competitievervalsing

Nog nooit kon PSV zo ontspannen toewerken naar uitwedstrijd tegen Ajax als deze week. De landstitel is lang en breed binnen en de selectie van Peter Bosz is er zelfs een paar dagen tussenuit gegaan naar Ibiza. Volgens PSV-coryfeeën Willy en René van de Kerkhof hebben Peter Bosz en zijn mannen groot gelijk. "Ze zijn lekker uitgerust en met 200 procent gaan ze zaterdag die wedstrijd in", verwacht Willy.

Toch is er ook kritiek te horen op dit vakantietripje terwijl het seizoen nog niet voorbij is. Maar daar maken de gebroeders korte metten mee in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Valentijn Driessen van De Telegraaf noemde het competitievervalsing, maar ik zou niet weten waarom", zegt René. Laat hem zich lekker bezighouden met Ajax en niet met PSV." Ook Willy snapt de kritiek niet. "Bosz zei het heel goed: we maken zelf uit hoe we ons voorbereiden. En andere clubs mogen het toch ook doen?" Bijzonder is dat PSV deze keer dus als kampioen naar de Johan Cruijff Arena gaat en daarom normaal gesproken verwelkomd zal worden met een erehaag. Maar kunnen ze dat bij Ajax wel opbrengen voor PSV? "Ik denk het wel", zegt Willy. De professionaliteit en collegialiteit is er wel en als club kun je ook niet maken om het niet te doen. Alleen het publiek is waarschijnlijk een andere zaak, dat zal wel gaan fluiten", lacht Willy.

Kleine gewetensvraag aan de broers: zouden zij dat ook niet doen als Ajax als kampioen naar Eindhoven zou komen? "Wij gaan niet fluiten", zegt Willy stellig. "Want wij kunnen helemaal niet fluiten." René ziet dat anders: "Ik zou een grote microfoon neer zetten en dan...." En vervolgens produceert hij een fluittoontje, zonder dat te menen. "Maar ik ga wel een keer een kampioensschaal naar Sjaak Swart brengen, dan weet hij ook weer hoe dat ding eruit ziet. Heel veel ontzag voor het huidige Ajax heeft René ook niet. "Ze wonnen wel verdiend tegen NAC en die Godts maakt een wereldgoal, maar verder was het niet veel." Ook Wout Weghorst moet het weer ontgelden bij René. "Wat heeft die nou klaargespeeld? Niks! Misschien als je wat forceren wilt, kun je hem inbrengen maar dat kan ook in je nadeel werken." Willy neemt het voor Weghorst op. "Broer, ik moet eerlijk zeggen: soms kun je hem er toch best bij hebben." René is niet overtuigd. "Oké, jouw mening."

De gebroeders rekenen allebei op een overwinning voor PSV, al zal dat zonder routinier Ivan Perisic moeten. Hij liep donderdag vlak voor tijd tegen PEC tegen een gele kaart aan, waardoor hij geschorst was. "Een stomme gele kaart", moppert Willy. "Dat had ik van hem niet verwacht. Misschien wilde hij een paar dagen langer op Ibiza blijven. Maar Bosz had hem ook niet moeten laten invallen. Hoelang was er nou nog te spelen? Foutje van Bosz." Een paar complimenten willen de gebroeders ook nog wel geven, bijvoorbeeld aan Esmir Bajraktarevic die twee keer scoorde. "Die gaat straks het WK spelen. Dan kan ie volgend jaar wat meer speeltijd krijgen en kunnen we nog een jaartje van hem genieten." Ook vinden ze het mooi dat jonge spelers hun debuut mogen maken. "Zoals Joël van den Berg", zegt René. "Die speelde voortreffelijk."