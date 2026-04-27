Brenda van Loon is al 11 jaar vrijwilligster op het Oranjeparkfestival

Vandaag om 13:57 • Aangepast vandaag om 14:29
Brenda van Loon op het Oranjeparkfestival (foto: Manon Snoeren).

Omroep Brabant-verslaggeefster Manon Snoeren is door ons Instagrampubliek naar het Oranjeparkfestival in Dongen gestuurd. Daar ontmoet ze Brenda van Loon, die er al 11 jaar vrijwilliger is. In totaal zijn er 200 vrijwilligers: de jongste is 13 jaar, de oudste 70 jaar. "De saamhorigheid is fantastisch", zegt ze. 

Sander van Hirtum & Manon Snoeren

"Het festival wordt gedragen door het dorp", vertelt ze enthousiast terwijl er achter haar een metalband losgaat. Het festival heeft meerdere podia, workshops, een vrijmarkt en een eetplein met lokale ondernemers. 

Het gratis toegankelijke festival wordt georganiseerd door het Oranje Comité Dongen en vindt plaats op en rond het Wilhelminaplein en Park Vredeoord.

