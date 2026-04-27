Zieke Yolanda heeft een belangrijke boodschap: 'Geniet!'

Wat doe je als je Koningsdag wilt vieren maar de deur niet uit kan? De ernstig zieke Yolanda de Jongh (34) weet daar wel raad mee. Ze kan haar huis niet uit vanwege haar ziekte. "Maar geluk zit hem in de kleine dingen", zegt ze, en dus geniet ze desondanks met volle teugen van Koningsdag.

Sander van Hirtum Geschreven door

"Zelfs zo maak ik er een feestje van. Met een vrolijke koningsdagpleister en de verslaggeving op tv vermaak ik me goed op deze dag!" Ze hoopt vurig dat iedereen net zo van de nationale feestdag geniet. "Eet een lekkere bitterbal of tompouce voor me, want ik kan niet eten. Geniet zolang het kan!"