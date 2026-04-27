Natuurbrand tussen Middelbeers en Wintelre: al vijf keer raak in vier dagen

Voor de vijfde keer in vier dagen woedt maandag een natuurbrand in een bosgebied tussen Middelbeers en Wintelre. De brand is geblust, maar het nablussen gaat nog een tijd duren. Het vuur woedt diep in het bos.

De brand werd door een voorbijganger gemeld bij de brandweer. Het gaat om een perceel diep verscholen in het bos, het heeft een oppervlakte van zo'n 12.000 vierkante meter. Vanaf grote afstand was een flinke rookpluim te zien boven het bos.

De brandweer zette drie blusvoertuigen en extra waterwagens in om de brand te blussen. Dat bleek genoeg om de brand geblust te krijgen.

Verdachte situatie

Het nablussen zal nog enige tijd in beslag nemen. Hoe lang dat duurt, is volgens een woordvoerder van de brandweer Zuidoost-Brabant lastig te zeggen. "Omdat de brand diep in het bos verscholen ligt, moet de brandweer het water van ver halen."

Wat de oorzaak is van de brand, is niet bekend. Maar de woordvoerder geeft aan dat het wel verdacht is als er vijf keer brand is op eenzelfde locatie in vier dagen tijd. "Het ligt een stuk van de gebaande paden af, je moet er echt inlopen wil je daar wat aan kunnen richten."

Vrijdag woedde er een brand in het gebied, net als zaterdag en zondag. Maandagochtend was het raak en ook in de middag brak er weer brand uit, zo meldt de officier van dienst ter plaatse. Een specialist van het team brandonderzoek zoekt naar sporen van brandstichting.