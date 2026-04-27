Advertentie
Mooi versierde fietsen en skelters tijdens Kinderoptocht in Overloon
Vandaag om 16:14 • Aangepast vandaag om 20:16
In Overloon zat de sfeer er deze Koningsdag goed in. De dag ging van start in 't Gildehuus waar de (oud-)gedecoreerden in de Orde van Oranje-Nassau in het zonnetje werden gezet. Daarna ging traditiegetrouw de Kinderoptocht van start, waarbij kinderen met hun prachtig versierde fietsen en skelters een rondgang door het dorp maakten.
Daarna mochten de kinderen los op de Oranjespeelplaats op het Gildeterrein. Daar konden ze meedoen aan de Kinderspelen met allerlei feestelijke en sportieve activiteiten. Naast de Kinderspelen was er ook nog een vrijmarkt waar de lekkerste lekkernijen en spullen werden verkocht.
Hier lees je alle verhalen over Koningsdag in Brabant.
Advertentie
Advertentie