Mooi versierde fietsen en skelters tijdens Kinderoptocht in Overloon

Vandaag om 16:14 • Aangepast vandaag om 20:16
De kinderen hadden hun fietsen feestelijk versierd (foto: Albert Hendriks).
In Overloon zat de sfeer er deze Koningsdag goed in. De dag ging van start in 't Gildehuus waar de (oud-)gedecoreerden in de Orde van Oranje-Nassau in het zonnetje werden gezet. Daarna ging traditiegetrouw de Kinderoptocht van start, waarbij kinderen met hun prachtig versierde fietsen en skelters een rondgang door het dorp maakten.

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

Daarna mochten de kinderen los op de Oranjespeelplaats op het Gildeterrein. Daar konden ze meedoen aan de Kinderspelen met allerlei feestelijke en sportieve activiteiten. Naast de Kinderspelen was er ook nog een vrijmarkt waar de lekkerste lekkernijen en spullen werden verkocht. 

  • De Kinderoptocht was weer een groot succes in Overloon (foto: Albert Hendriks).
  • Bij de Kinderspelen ging de kids los (foto: Albert Hendriks).
  • Op de vrijmarkt worden er veel lekkernijen verkocht (foto: Albert Hendriks).
  • De (oud-)gedecoreerden in de Orde van Oranje-Nassau werden in het zonnetje gezet (foto: Albert Hendriks).

