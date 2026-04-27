Tilburger (17) mishandelt agent tijdens Koningsnacht

Een 17-jarige jongen uit Tilburg heeft tijdens Koningsnacht een agent mishandeld op de Heuvel in Tilburg. Agenten wilden de jongen aanhouden, maar op dat moment gaf hij een van de agenten een harde stomp in het gezicht. Dat laat de politie Zeeland West-Brabant weten na vragen van Omroep Brabant.

De mishandeling gebeurde tijdens Koningsnacht om tien voor twee voor Hotel Mercure op de Heuvel in Tilburg. De man werd aangesproken op zijn gedrag en beledigde daarna agenten. Op het moment dat ze hem wilden aanhouden, deelde hij de klap uit.

De verdachte ging na het uitdelen van de klap ook nog flink in verzet. Er waren meerdere agenten nodig om hem in bedwang te krijgen.

De jongen is aangehouden en zit nog vast op verdenking van zware mishandeling.