Schuiven maar: XL-sjoelen toch nog wat lastig voor Faas (5) en Mex (3)
Vandaag om 16:41 • Aangepast vandaag om 16:52
In het stralende zonnetje op het Raadhuisplein in Waalwijk zijn bezoekers vanmiddag fanatiek spelletjes aan het spelen. Ze kunnen onder andere XL-sjoelen, blikwerpen en ringengooien. Faas van 5 jaar en Mex van 3 jaar uit Drunen doen hun best met het sjoelen, maar die grote afstand maakt het extra lastig.
Het Raadhuisplein van Waalwijk staat op Koningsdag in het teken van oud-Hollandse spellen. De vrijmarktduurt tot 17.00 uur en vindt plaats op De Markt.
