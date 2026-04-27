Vanaf deze straat kun je het uitverkochte 538 Koningsdag gratis meemaken

Waarom betalen voor 538 Koningsdag als je het festival vanaf de weg kan volgen? Honderden mensen zien vanaf de Wilhelminasingel hoe Gerard Joling zijn entree maakt op het podium op het Chasséveld in Breda. Hij daalt vanuit de nok van het podium neer.

538 Koningsdag wordt al sinds 2014 op het Chasséveld in Breda georganiseerd. Het trekt jaarlijks duizenden oranjefans uit de stad en ver daarbuiten. Vorig jaar bezochten ongeveer 40.000 bezoekers het evenement en ook dit jaar is het uitverkocht. Tickets voor deze editie kostten €48,50.

Hier lees je alle verhalen over Koningsdag in Brabant.