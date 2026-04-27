Volle pleinen en geschoren ezels: dit heb je vandaag gemist

Van overvolle pleinen en Koningsdaggekte tot ezel Lou Lou die ongevraagd is geschoren door een onbekende. Er gebeurde deze maandag weer van alles in onze provincie. We hebben vier verhalen op een rij gezet die je vandaag gelezen moet hebben.

Het is Koningsdag en Brabant kleurt oranje. In steden als Eindhoven en Breda moesten pleinen dicht door de enorme drukte. Het Fensterrein, Begijnenhof en Stadhuisplein in Eindhoven zaten vol met feestvierders, net als de Havermarkt in Breda waar 538 Koningsdag voor uitverkochte tribunes speelde. In grensdorp Baarle-Nassau was het feest op het Sint-Annaplein, terwijl het een paar honderd meter verderop in het Belgische Baarle-Hertog gewoon een doordeweekse maandagavond bleef. Check ons Koningsdag liveblog hier.

Minder feestelijk nieuws uit Oss: ezel Lou Lou werd voor de tweede keer in drie jaar ongevraagd geschoren door een onbekende. Eigenaar Paulien Leemans is woedend. De Franse Poitou-ezel heeft zijn lange haar juist als natuurlijke bescherming tegen vliegen, maar iemand knipte zijn pony vlak voor de zomer weg. "Blijf van munnen ezel af!", zo luidt haar duidelijke boodschap. Lees zijn verhaal hier.

Er is ook cultuurnieuws. Fotograaf Moreno Molenaar uit Roosendaal deelde zijn indrukwekkende beelden van de verboden zone rond Tsjernobyl, die hij acht jaar geleden bezocht. Tussen verlaten kapsalons met stoffige shampooflessen en schoollokalen met lesboekjes nog op de tafels fotografeerde hij de stille getuigen van de ramp van veertig jaar geleden. "Wanneer je even alleen in zo'n ruimte bent, komt het echt bij je binnen", vertelt hij. Hier lees je zijn analyse.