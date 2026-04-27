Vrouw vermist in Oijen, draagt pyjama en rubberen laarzen

Een 54-jarige vrouw wordt vermist in Oijen, dat meldt de politie in een bericht op Burgernet. De eerste melding van haar vermissing kwam om vijf uur maandagmiddag.

Om acht uur maandagavond deelt de politie opnieuw een bericht over de vermissing, want de vrouw is nog altijd niet gevonden.

In het bericht wordt haar signalement gedeeld. De vrouw is tussen de 1.70 en 1.75 meter lang, ze heeft halflang bruin haar tot op haar oren en ze draagt vermoedelijk een rood-wit geblokte flanellen pyjama en rubberen enkelhoge laarzen.

Mensen die weten waar ze is, of haar hebben gezien, wordt verzocht om 112 te bellen.