Kritiek uit Waalwijk op vernieuwde play-offs: 'Is er goed over nagedacht?

RKC Waalwijk jaagt op een terugkeer in de Eredivisie. Een lastige opgave, want de play-offs gaan dit jaar over vier rondes in plaats van de gebruikelijke drie. RKC begint dinsdagavond om kwart voor zeven op bezoek bij Roda JC in Kerkrade. Trainer Sander Duits is kritisch op de nieuwe vorm van de play-offs: “Ik vraag me af of er echt goed over na is gedacht.”

De play-offs is het toetje na de competitie, maar dit jaar is het nagerecht een lange zit. De finale tegen de nummer zestien van de Eredivisie is namelijk pas de vierde ronde. “Na zo’n lang en pittig seizoen met veel doordeweekse wedstrijden vind ik acht wedstrijden in de play-offs een lange reeks”, zegt Duits. “Doe dan alles over één wedstrijd in plaats van twee per ronde.” Duits heeft wel zin in de play-offs en vindt dat zijn ploeg voetballend heel aardige dingen kan laten zien: “We willen de kwaliteit tonen die we hebben. Aan de bal ligt het niveau bij momenten heel hoog, maar we zullen verdedigend beter moeten staan om kans te maken op de winst. Ik hoor weleens dat de play-offs een loterij worden genoemd, maar ik vind dat je dingen kunt afdwingen.”

Bij de Waalwijkers is Tim van der Leij (20) de man in vorm. En dat terwijl hij in eerste instantie naar RKC Waalwijk werd gehaald als derde spits. "Ik heb me heel snel ontwikkeld. Met dertien goals in de competitie en vier in de beker mag ik spreken van een mooi eerste seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Vooraf had ik hier zeker voor getekend.”

PSV en Vitesse Van der Leij sloot aan het begin van dit seizoen aan bij de selectie van Vitesse. Door de onduidelijkheid over het verkrijgen van een licentie besloot hij de Arnhemmers te verruilen voor RKC Waalwijk. Weer op Brabantse bodem dus, want in de jeugdopleiding droeg de geboren Bosschenaar jarenlang het shirt van PSV.

Van der Leij noemt zichzelf een complete spits. “Ik vind dat ik voor mijn lengte een aardige techniek heb en ik kan scoren met beide benen. Verder ben ik enorm fanatiek, zo ben ik opgegroeid. Mijn ouders werkten altijd keihard, dag en nacht. Het is een stukje opvoeding." In de play-offs krijgt hij nog meer kansen op doelpunten. Te beginnen in het tweeluik van Roda JC deze dinsdagavond en komende vrijdag. “Thuis verloren we van ze in de competitie, uit wonnen we. Een taaie ploeg, belangrijk om elkaar scherp te houden. Mochten we een ronde verder komen, dan staat er tegen Willem II een mooie derby te wachten. Maar laten we eerst maar eens de eerste wedstrijden ingaan, het gevoel is in ieder geval goed.”

Mogelijk blijft het bij één seizoen RKC Waalwijk voor Van der Leij, want er is volop belangstelling in binnen- en buitenland voor de spits. “Het zijn best hectische tijden voor mij. Mijn naam komt voorbij in de media en dat is wel mooi als jonge speler. Maar eerlijk gezegd ben ik er niet zo mee bezig, ik focus me op RKC Waalwijk.”