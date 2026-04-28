Motorrijder aangehouden na ongeluk in Dorst, bijrijder ernstig gewond

Een motorrijder is maandagavond op de Rijksweg tussen Molenschot en Dorst tegen een vluchtheuvel gebotst. De motor kwam tot stilstand tegen een auto. De bijrijder raakte ernstig gewond. Een traumahelikopter werd opgeroepen en landde in een naastliggend weiland.

De weg was maandagavond na het ongeluk dicht voor onderzoek. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Over de aard van het letsel is niets bekend.

Onduidelijk is of de auto beschadigd is bij de botsing en of de inzittende(n) gewond zijn geraakt.