Automobilist rijdt woning binnen in Breda, bestuurder aangehouden

Een automobilist is maandagavond aangehouden nadat deze een huis in Breda binnenreed. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Haagweg met de Tuinzigtlaan. In plaats van af te slaan reed de automobilist rechtdoor.

Redactie Geschreven door

De ravage is enorm. Een deel van de woonkamer van het huis is zwaar beschadigd en gedeeltelijk ingestort. Brandweerlieden hebben 's nachts geprobeerd om de situatie veilig te maken door de woning te stutten.

Het was niet de eerste keer dat de woning beschadigd raakte bij een ongeluk op de kruising. Wat de oorzaak is van het ongeluk is niet bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht. De weg is tijdelijk afgesloten geweest voor verkeer zodat hulpdiensten veilig hun werk konden doen. Nadat de brandweer de auto van de gevel had losgetrokken, is de auto door een berger weggesleept.