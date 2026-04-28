Man (23) rijdt huis binnen in Breda, bestuurder mogelijk onder invloed

Een 23-jarige automobilist uit Breda is maandagavond aangehouden nadat hij een huis in Breda binnenreed. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Haagweg met de Tuinzigtlaan. In plaats van af te slaan reed de automobilist rechtdoor.

Uit een speekseltest bleek maandagavond dat hij mogelijk onder invloed was van cannabis. De politie wacht nog op de uitslag van een bloedonderzoek om hier definitief uitsluitsel over te kunnen geven. De man heeft in elk geval een boete en een rijverbod gekregen van 24 uur. Hij mocht het politiebureau na verhoor maandagavond weer verlaten.

Ravage

De ravage in en rond het huis is enorm. Een deel van de woonkamer is zwaar beschadigd en gedeeltelijk ingestort. Brandweerlieden hebben 's nachts geprobeerd om de situatie veilig te maken door de woning te stutten.

Het was niet de eerste keer dat de woning beschadigd raakte bij een ongeluk op de kruising. Wat de oorzaak is van het ongeluk maandagavond is niet duidelijk. Dit wordt door de politie onderzocht.

De weg is tijdelijk afgesloten geweest voor verkeer zodat hulpdiensten veilig hun werk konden doen. Nadat de brandweer de auto van de gevel had losgetrokken, is de auto door een berger weggesleept.