Auto raakt van de weg in Kaatsheuvel, bestuurder spoorloos

Een automobilist is dinsdagochtend vroeg van de Midden-Brabantweg geraakt in Kaatsheuvel. De bestuurder reed tegen een lantaarnpaal en een verkeersbord en kwam even verderop tot stilstand. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder nergens te bekennen.

Agenten vonden een zwaar beschadigde auto waar een lantaarnpaal omheen gevouwen zat. Ook medewerkers van Rijkswaterstaat kwamen ter plaatse. Zij sloten de afslag Kaatsheuvel bij de Efteling en een busbaan af, zodat hulpdiensten veilig hun werk konden doen.

De auto is door een takelbedrijf geborgen. De beschadigde lantaarnpaal zal door Rijkswaterstaat worden vervangen. Daarnaast zal er nog een specialist langskomen om de stroomkabels weer te herstellen en veilig te maken.