Automobilist spoorloos na ongeluk in Kaatsheuvel

Vandaag om 07:05 • Aangepast vandaag om 09:35

Een automobilist is dinsdagochtend vroeg van de Midden-Brabantweg geraakt in Kaatsheuvel. De bestuurder reed tegen een lantaarnpaal en een verkeersbord en kwam even verderop tot stilstand. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder nergens te bekennen.

Redactie

Agenten vonden een zwaar beschadigde auto waar een lantaarnpaal omheen gevouwen zat. Ook medewerkers van Rijkswaterstaat kwamen ter plaatse. Zij sloten de afslag Kaatsheuvel bij de Efteling en een busbaan af, zodat hulpdiensten veilig hun werk konden doen.

De auto is door een takelbedrijf geborgen. De beschadigde lantaarnpaal zal door Rijkswaterstaat worden vervangen. Daarnaast zal er nog een specialist langskomen om de stroomkabels weer te herstellen en veilig te maken.

Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink.
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink.
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink.
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink.
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink.
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink.
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink.
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink.

Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.