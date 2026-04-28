NAC tegenover KNVB in de rechtbank: zware delegatie vanuit Zeist aanwezig

NAC strijdt niet alleen op het veld tegen degradatie, maar deze dinsdag ook in de rechtbank in Utrecht. Daar dient het kort geding dat de club heeft aangespannen tegen de KNVB. NAC wil dat de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles van 15 maart (6-0 nederlaag) opnieuw wordt gespeeld. De reden: het meespelen van Dean James, die niet-speelgerechtigd was.

James zou als international van Indonesië mogelijk het Nederlanderschap zijn verloren en zo geen werkvergunning hebben. NAC meldde bij de KNVB dat de verdediger van Go Ahead Eagles niet mee mocht doen en wilde dat de uitslag ongeldig zou worden verklaard. De aanklager betaald voetbal besloot James niet te straffen en wees op de onwetendheid van spelers en clubs. Daarop besloot NAC een kort geding aan te spannen.

Het kort geding wordt vanwege de verwachtte drukte live uitgezonden. Van NAC-supporters is dinsdagochtend geen sprake in de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht. Wel is de KNVB met een flinke delegatie aanwezig, waaronder directeur Marianne van Leeuwen. Namens NAC is onder meer algemeen directeur Remco Oversier aanwezig.

Advocaat Tim Wilms zegt namens NAC dat het 'niet gaat over sentiment, maar over een eenvoudige regel'. "Het maakt niet uit of de club of speler een verwijt kan worden gemaakt. Er zijn meer voorbeelden waarbij wedstrijden opnieuw worden gespeeld, zoals Jong Ajax - NEC waarbij speler Teun Bijleveld geschorst bleek te zijn. Ajax trof geen blaam, maar het duel moest opnieuw."